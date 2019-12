AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-06-09 11:23:44

Nvidia Pascal baseret cryptocurrency system spottet

Alt tyder på både AMD og NVIDIA har fokus på cryptocurrency systemer, og nu er et potentielt NVIDIA baseret system spottet af Videocardz

Rygterne har længe svirret, men nu lader det til noget faktuelt støder til. Vi taler om et Nvidia Pascal baseret cryptocurrency miner er spottet, og rygtekilden hedder denne gang Videocardz.



Det vil med andre ord sige vi potentielt er præsenteret for et specielt udviklet NVIDIA GPU mining system, som byder på ikke mindre end 8 GP106-100 baseret grafikkort i samme setup, som trækker saften fra en enkelt 6 pins PCIe power connector for at virke. Det i sig selv er imponerende. Andre specifikationer omfatter blandt andet en Celeron Mobile CPU, 4GB DDR3 RAM og 64GB mSATA SSD.

Bundkortet indraget i dette projekt stiller krav om 7 stk. 6 pins power connectors for at kunne følge med.



Bundkortet er udstyret med en Gigabit Ethernet port, 1x USB 2.0 port samt et HDMI output. Et kig på specifikationerne afslører systemet er udstyret med en 1600W PSU.



Rygterne vil AMD arbejder på noget lignende, altså et dedikeret grafikkort, som også skal have som mål at integreres i et lignende mining setup.

Kilde: Videocardz