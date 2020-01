AUTHOR :

Ny Microsoft Edge fremvist på video

Microsoft har fremvist en ny version af Edge på deres Build 2019-konference, og firmaet har også udgivet en Canary build af softwaren til Windows 10.

Det vil efter alt at dømme blive frigivet til andre versioner af Windows og også macOS inden for en overskuelig fremtid.



I videoen nedenfor får vi nogle af de nye funktioner at i den nyeste version af Edge, dette inkluderer og Internet Explorer mode og mere.

“Less than a month ago, we shipped our first Dev and Canary channel preview builds of the next version of Microsoft Edge, built on the Chromium open-source project. Today, we’re sharing a bit more about how Microsoft Edge will simplify development and improve productivity for our core customer constituencies: consumers, developers, and enterprises.



In Satya’s vision keynote, we previewed a set of new features we’re exploring, designed to make Microsoft Edge users more productive than ever and feel more in control when getting things done on the web”, fortæller Microsoft.

