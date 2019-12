AUTHOR :

Ny Spyware fundet der jagter iPhone brugerne

På grund af at Android er mere åben end iOS, og hvordan apps nemt kan installeres uden om Google Play, er det ikke ualmindeligt at høre om folk, der løber ind i problemer med malware. Men at antage at iPhone er sikrere er umildbart forkert.

Researchers mobile security firmaet Lookout, har for nylig opdaget en ny og kraftfuld spyware, der er rettet mod netop iPhone brugere og iOS. Informationen kommer via techcrunch, og lidt ironisk er, at omtalte spyware oprindeligt blev udviklet til at målrettes mod Android enheder, men synes nu at have fundet vej til iPhones.

Appen forklæder sig som en ”carrier assistance app”, som uden din viden, lagre dine billeder, videoer, lydoptagelser, kontakter og din placering i realtid. Techcrunch melder tilmed om episoder, hvor samataler skulle være optaget/aflyttet.

Techcrunch fortæller:

The spy app, found by researchers at mobile security firm Lookout, said its developer abused their Apple-issued enterprise certificates to bypass the tech giant’s app store to infect unsuspecting victims.

