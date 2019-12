AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-12-01 14:34:49

Ny VR-forlystelsespark åbner i Kina

Om et par måneder regner man i Kina med at præsentere resten af verden for et sandt VR-paradis.

Virtual Reality er populært som aldrig før. I Kina er efterspørgslen faktisk blevet så stor, at man nu er ved at gøre klar til åbningen af en VR-forlystelsespark.

Forlystelsesparken placeres i byen Guizhou. Her vil den komme til at fylde et område på op til 33 hektar.

Planen er at have en forlystelsespark med VR-oplevelser for enhver smag. Der skal derfor bygges 35 forskellige VR-forlystelser.

Omkostningerne for dette storstilede projekt kommer til at ligge i omegnen af 1,5 milliarder dollars.

Den nye forlystelsespark bliver lanceret i februar 2018. Her forventes den at blive præsenteret under navnet Oriental Science Fiction Valley.