AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-11-01 10:56:28

Ny iOS 12.1 exploits kan omgå låseskærmen og sikkerheden på din iPhone (Video)

Knap er Apples nyeste iOS 12.1 softwareopdatering frigivet før en sikkerhedsbrist er spottet i softwaren. Denne gang omhandler det muligheden for at forbigå sikkerheden på låseskærmen.

Knap er Apples nyeste iOS 12.1 softwareopdatering frigivet før en sikkerhedsbrist er spottet i softwaren. Denne gang omhandler det muligheden for at forbigå sikkerheden på låseskærmen.



Sikkerhedshullet åbner op for uautoriserede kan få adgang til alle dine kontaktinformationer på din iPhone, aktivering af FaceTime opkald m.v. uden at skulle have viden om dine passwords.

The Verge fortæller:

This particular exploit only works on iOS 12.1, and was discovered hours after Apple released the update on Tuesday. We’ve tested this exploit and can confirm it works on iOS 12.1. It follows yet another lockscreen bypass in the previous iOS 12.0.1 update that allowed attackers to steal recent photos from a device. Both attacks require physical access to an iPhone, and are particularly troublesome for victims of domestic abuse or anyone who leaves a phone unattended in a shared space.



Der er på nuværende tidspunkt ikke kommet en udmelding fra Apple, men det må forventes en rettelse i sikkerheder snart frigives.



Vi følger op så snart der er kommet officielle informationer fra Apple.

Billede & Kilde

YouTube, The Verge