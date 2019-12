AUTHOR : Morten Kjær

PUBLISHED : 2017-04-24 10:01:49

Ny smart real time valutaomregner lanceret - ELK

Har du også stået ved en strandbutik og ikke lige kunne udregne i hovedet, hvor meget 3 euro er i danske kroner? Nej, det går måske lige. Med hvor meget er 1700 japanske yen så lige? eller hvor meget er den britiske pund værd nu?

Har du også stået ved en strandbutik og ikke lige kunne udregne i hovedet, hvor meget 3 euro er i danske kroner? Nej, det går måske lige. Med hvor meget er 1700 japanske yen så lige? eller hvor meget er den britiske pund værd nu?



Hold overblik over hvor meget de forskellige valuta er værd helt automatisk med ELK app. ELK går ind og automatisk vælger den rigtige valuta ud fra din GPS location og giver så en automatisk konvertering til din egen valuta i en nem og overskuelig liste. Appen er gratis at hente på App Store men kræver betaling at bruge i fuld funktionalitet efter en uge. Der er selvfølgelig også udviklet en Apple Watch App, så du lige kan tjekke det på dit ur uden at skulle have mobilen op af lommen.



Denne her app kommer virkelig brugeren til gode, hvis man har et abonnement der giver mulighed for at bruge internettet i udlandet. Da det kræver gps som et minimum.

Credit: ELK