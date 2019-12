AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-10 12:19:10

Nyd det flotte Maingear Rush 1ofOne Coke Esports system

Custom loops kommer i alle afskygninger, hvor nogle er gennemførste på alle leder og kanter, og andre ikke trækker den store opmærksomhed. Denne build er både gennemført og trækker opmærksomhed, og vi synes bestemt det er et kig værd, selvom det er fra 2016.

Lad os starte med at sige dette build ikke er nyt mere, og nyheden stammer tilbage fra 2016. Det er dog først nu vi modtog et link fra Maingear omkring denne ganske stylet PC, som kombinerer 2 ting nørder elsker – Coca Cola og computere.



Naturligvis er det ikke cola der benyttes som væske i systemet, men det gør bestemt ikke dette custom loop mindre interessant, og det gør uden tvivl en tørstig efter cola.

Der er dog også strømmet ind med kommentarer fra ganske prominente profiler på Maingear Rush 1ofOne Coke Esports computeren.



“Coke is a simple pleasure – and we believe that fun, everyday gaming moments go better with a refreshing ice-cold Coke,” said Matt Wolf, Coca-Cola’s Vice President of Entertainment. “We are excited to bring this to life through this unique and beautiful custom PC.”



Maingear, som er en af tovholderne bag fortæller ligeledes dette er et ud af mange kommende PC builds, og der blandt andet jagter firmaer som danske LEGO



Til trods for Maingear Rush 1ofOne Coke Esports systemet, er fra 2016, så er det stadig et ganske potent setup der er taget i brug:



Key Features:

• Functional glass Coke bottle reservoir

• Custom crystal hardline water cooling

• Unique one-of-a kind chassis modifications

• Luxury automotive paint finish

• Intel i7-6950X 10-Core CPU

• Dual NVIDIA GTX 1080 Graphics Cards

• HyperX Fury 16GB DDR4-2666

• Samsung 950 Pro 512GB M.2 NVMe

• EVGA X99 Micro 2

Du kan læse meget mere HER

Du kan se en video præsentation fra en bruger HER



MAINGEAR: MAINGEAR is a high performance PC system integrator that offers custom desktops, notebooks and workstations. Each system is hand crafted for precision performance and uncompromised quality, and has won multiple Editors’ Choice awards from publications such as PC Gamer, Hot Hardware, PC World, Maximum PC, Computer Shopper and more. With a passion to build the best and most innovative high performance computers,MAINGEAR sets the standard among system integrators. For more information, or to purchase a system.

Credit: Maingear