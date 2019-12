AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-07-18 17:20:59

Nye informationer vedrørende den kommende Ataribox

Atari er tilbage med et brag. Firmaet er så småt ved at gøre klar til at præsentere verden for en ny spændende spilkonsol.

Det er efterhånden i et godt stykke tid, at Atari har været ude af gamet, når snakken falder på spilkonsoller. I sidste måned blev det dog bekræftet, at Atari vender tilbage med den såkaldte Ataribox.



Det blev ved samme lejlighed afsløret, at Ataris nye konsol ankommer med et design i træ, hvilket også var genkendeligt for den gamle 2600 konsol.



Ataribox vil desuden blive udstyret med forskellige features, heriblandt fire USB-porte og en HDMI-port.

Atari har tidligere udtalt, at der vil blive gjort plads til at spille både nye og mere klassiske spil på den nye konsol.



Atari forventes i løbet af de kommende måneder at oplyse yderligere informationer angående pris og udgivelsesdato.