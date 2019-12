AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-06-29 13:39:27

Nyeste Google Photos update medbringer nye sharing features

En helt ny opdatering til Google Photos bringer denne gang nye features med sig i form af shared libraries, og søgnings-relevante forslag fra Google.

Google har annonceret en ny update til deres Google Photos app, og denne gang bringer den nye sharing features med sig.



IT-giganten knytter denne gang en feature på, som anbefaler videoer og billeder målrettet dig som brugerne, efter søgehistorik m.v. – altså en omgang YouTube suggested content lookalike.



Selv omtaler Google det nye tiltag således:



We take lots of photos and videos with the important people in our lives, but sharing those memories can take time. We get busy and forget. To help you share and receive more of the meaningful moments in your life, we’re rolling out suggested sharing and shared libraries this week, which we recently announced at Google I/O.



Suggested sharing uses machine learning to automatically identify photos and suggest recipients, making sharing as simple as a single tap. With shared libraries, sending and receiving photos with one person is effortless—you can automatically share your full photo library or customize just what you want to share.



En anden ny feature I opdateringen er shared libraries, som tillader dig at dele et helt bibliotek med billeder til dine venner eller kontakter.

Opdateringen til Google Photos gælder for både iOS og Android baseret enheder.