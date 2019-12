AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-07-25 13:05:16

ORII smart ring – Bluetooth-headset på din finger

Origimi Labs har ændret en anelse på den klassiske forståelse af et Bluetooth-headset, og det er der kommet noget ret interessant ud af.

Når vi tænker på et Bluetooth-headset, så forestiller vi os naturligt nok et par små høretelefoner til ørene.



Det er der dog ingen grund til længere. Origimi Labs har nemlig besluttet sig for at det klassiske Bluetooth headset en større forvandling. Det har man gjort ved at lancere den nye ORII smart ring.



ORII smart ring fungerer som selve Bluetooth-modtageren og vil kunne sende lyd fra ringen op til øret.

Det eneste minus ved denne specielle opfindelse er, at du er nødt til at holde din finger op foran øret, hver gang du bruger ringen.



Hvis det dog alligevel lyder som en cool lille gadget, du bare må eje, så kan du lige nu forudbestille den på Kickstarter.