PUBLISHED : 2018-01-02 16:16:44

OnePlus 5 får OxygenOS Open Beta 3 med face unlock

De er slut med gætterierne Android Oreo beta sendes ud til både OnePlus og OnePlus 5 i form af OxygenOS Open Beta 3. Sammen med OxygenOS Open Beta 3, kommer en række nye features til OnePlus 5 smartphonen, som denne gang også inkluderer en Face Unlock feature, som i første omgang kun var henvendt til OnePlus 5T.



OnePlus skriver følgende:



Hello everyone!



Announcing a new Open Beta build for the OnePlus 5 today! This Open Beta build based on Android 8.0 for the OnePlus 5 is available for download now. Here’s the changelog of this build.



Recorder

Added app shortcut on Launcher

System

Added Face Unlock

Optimizations for vibration

Fixed connection issue of 5G Wi-Fi

General bug fixes and improvements

Updated Android security patch to December



Du kan læse resten af pressemeddelsen via OnePlus, hvor du også kan downloade OxygenOS Open Beta 3.