OnePlus 6 får OxygenOS open beta 3

Så er der igen nyt fra OnePlus, så i går annoncerede OnePlus går ind på TV-markedet og vil lave fremtidens Smart TV. Denne gang omhandler det OnePlus har frigivet OxygenOS open beta 3 til deres flagskib, OnePlus 6.

OxygenOS open beta 3 er baseret på seneste version af Googles Android OS, Android 9.0 Pie, og nu kan du altså få lov til at deltage i beta festen med din 1+6 smartphone.



Specifikationerne for seneste open beta build til OnePlus 6:



System

- Fixed stability issues with ambient display

- Improved stability for face unlock and fingerprint scanner

- Added support to launch google assistant or other third party assistant app by holding power button for 0.5 seconds



Parallel Apps

- Added support for more apps (Telegram ,Discord,IMO, Uber, OLA) in parallel APPS

OnePlus Switch v2.1.0

- Added manual connection method if unable to connect switch with QR code on the old device

- Supported backup and recovery for application data including home screen, lock screen and APP layout

- Bug fixes and support for more Android models



Known Issues

- Some applications may not function as expected when running on this beta version

- Google Pay service is not working



Du kan finde yderligere informationer om OxygenOS open beta 3 via OnePlus