OnePlus deaktiverer betaling med kreditkort på deres website

OnePlus har valgt at lukke ned for muligheden for at betale med kreditkort på deres website, efter det kom frem i pressens søgelys, at flere kunder har haft besøg på din bankkonto efterfølgende grundet et sikkerhedshul hos OnePlus.

For at sikre kunderne indtil producenten har fået styr på problemet, er det altså pt. umuligt at købe via deres web med kreditkort.



OnePlus skriver selv:



As a precaution, we are temporarily disabling credit card payments at oneplus.net. PayPal is still available, and we are exploring alternative secure payment options with our service providers.

Der er ingen tidshorisont på, hvornår du igen kan betale med kreditkort hos OnePlus.

Der er dog stadig mulighed for at betale med PayPal.