2018-10-23

OnePlus frigiver en 5G Smartphone i 2019

5G står og banker på for at komme ind i rampelyset, og 2019 bliver efter alt at dømme året hvor 5G brager igennem. Allerede fra slutningen af 2018 forventes de første markante produkter migreringen af 5G teknologien.

Smartphones bliver uden tvivl er affyringsrampe for deres nye teknologi, og her melder OnePlus sig klar i spyttet om at være med på beatet. Rent faktisk planlægger OnePlus at være blandt de første smartphone producenter til at hoppe på nyeste 5G teknologi.

Kommentaren kommer fra ingen ringere end OnePlus co-founder, Carl Pei, som benyttede et Qualcomm event til at proklamere OnePlus allerede tester benhårdt på integreringen af 5G på en kommende telefon.

Carl Pei kommenterede ikke på hvilken model der blive tale om, men med forventet release af OnePlus 7 i 2019, og senere en OnePlus 7T, er fundamentet lagt for et super fedt kickoff af ny high-end smartphone krydret med 5G.



OnePlus er dog ikke ene om af vise interesse for 5G, og også Huawei melder sig ind i dialogen.



