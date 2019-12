AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-15 18:49:56

OnePlus sitet hacket og kreditkorts informationer lækket til følge – er du blandt ofrene. Er du blandt de mange kunder, der har brugt dit kreditkort til at købe en smartphone via OnePlus, så bør du nok holde et vågent øje med din bankkonto.

Fidusinfosec har gjort opmærksom på problemet hos OnePlus, som giver hackere mulighed for uautoriseret, at få adgang til kundernes kontoinformationer.



På nuværende tidspunkt, har hundredevis af kunder meldt deres bekymringer til producenten og via forummet Reddit, om at deres konto har haft besøg.



Findius forklarer:



We goes on to clarify that while the attacks appear to be authentic, their research does not in any way confirm that the OnePlus site was breached; rather, it suggests where the attacks might have come from – and it seems the weakest link might be the Magento eCommerce platform.