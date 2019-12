AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PewDiePie lancerer nyt show på Twitch

Det kan naturligvis ikke undgås, at der bliver talt om det, når verdens mest kendte YouTuber vælger at foretage sig noget kontroversielt.

Felix "PewDiePie" Kjellberg er kendt for at være verdens største og bedst sælgende YouTuber. Han kommer dog for fremtiden til at afholde et nyt ugentligt show på Twitch.

Situationen er kontroversiel, da Twitch går for at være den måske største konkurrent til YouTube.

Beslutningen om at starte et nyt show på Twitch er blevet truffet kort efter, at "PewDiePie" valgte at lancere en video, der omhandler problemet med førende virksomheder, som har valgt at fjerne deres reklamer fra YouTube på permanent basis.

Virksomhedernes ageren er et resultat af en større kritik fra The Times og The Wall Street Journal. Begge har anklaget YouTube for at vise reklamer før videoer, der indeholder hadetaler og racistiske undertoner.

Starbucks og PepsiCo er to af virksomhederme, som har valgt at fjerne deres reklamer fra youTube.