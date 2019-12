AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-11-06 10:21:03

Philips TV: Danskerne køber større og bedre TV

Det er de store skærme på 55” og 65” som rykker – og OLED-TV tager en stadig større andel, ligesom Smart TV efterhånden er blevet standard og endvidere er det den høje UHD-opløsning, danskerne foretrækker.

**Pressemeddelse

TV i 55” er den foretrukne størrelse, lyder det fra nordisk direktør Henrik Kyhl



- Det er de store skærme på 55” og 65” som rykker – og OLED-TV tager en stadig større andel, ligesom Smart TV efterhånden er blevet standard og endvidere er det den høje UHD-opløsning, danskerne foretrækker.

Sådan opsummerer nordisk direktør for Philips TV, Henrik Kyhl, markedsudviklingen i Danmark over det seneste år.

- Det er stadig LED-skærme, der sælges flest af – men salget af OLED er, ifølge GfK, mere end fordoblet på et år, så det viser en tydelig voksende tendens. Forbrugerne er heller ikke i tvivl om, at det er et OLED-TV de kigger på i butikken: Det er helt tydeligt et endnu bedre billede – og den gode billedkvalitet er efterspurgt af danskerne, siger Henrik Kyhl.

Han tilføjer, at ser man på værdien af de solgte TV, så er OLED-salget fordoblet på et år.

Tallene viser, at danskerne fortsat køber større skærme: Eksempelvis er salget af af LCD-skærme på 55” - 59” på et år vokset fra 20% til 28%, og for OLED-skærme fra 74% til 79%.

Fire andre tendenser i tallene:

• Næsten ni ud af ti TV har Smart TV

• Næsten otte ud af ti TV er i UHD-opløsningen

• TV i HD Ready-opløsningen er stort set forsvundet fra markedet

• Det buede TV var kun en parentes og findes slet ikke i statistikken længere.

Forskellene på LED, QLED og OLED

Det ses ofte, at der misinformeres om tre skærmteknologier, og det gør det jo ikke nemmere for forbrugerne at hitte rede i, hvad det handler om. De korte forklaringer er:

LED/LCD: LCD står for Liquid Crystal Diode, hvor panelet belyses bagfra af LED-dioder (Light Emitting Dioder). LED har været kendt i årtier, men var i mange år »kun« brugt i eksempelvis det røde lys, som fra 1960’erne viste, at stereoanlægget var tændt. Siden er LED forfinet i TV, ligesom mange lamper til inden- og udendørsbrug er med LED, som næsten ingen strøm bruger.

På et TV belyses panelet bagfra af LED-lys og det er muligt at styre lysstyrken i hver enkelt diode. Men da der ikke kan lukkes helt af for lyset, giver det et lidt mindre sortniveau end OLED. De hvide diode omdannes til farver ved at der placeres et RGB-farvefilter foran LCD-panelet, så den enkelte pixel bliver rød, grøn eller blå. Og da en diode er lille, giver teknologien den sidegevinst, at, TV’er også bliver tyndt.

QLED: Navnet minder ret meget om OLED – men det er en helt anden teknologi, hvor Q står for Quantum, og det er en enkelt producents version af en LED-skærm. QLED bygger videre på LED-teknologien og lægger et lag af nanokrystaller bag LCD-panelet. Krystallerne sender lys i rødt, grønt eller blåt. Det gør at TV’et gengiver farverne meget bedre end hvad det gjorde med den traditionelle LED-teknologi.

OLED: Står for Organic Light Emitting Diode, og hér er det den enkelte pixel, som udsender et hvidt lys, der konverteres til farver via et RGB-filter foran LCD-panelet. White-OLED kaldes det også. Styrken er, at hvert enkelt pixel kan tændes og slukkes.



Det indebærer, at sort kan styres meget præcist helt ned til at samtlige lysdioder er slukket og den enkelte pixel dermed bliver helt sort. Resultatet er et særdeles sort billede. Når sort kan gengives så godt, forstærker det både klarheden i farverne og detaljerigdommen.



Derfor er OLED de øvrige teknologier klart overlegen.

Men for at få fuld udbytte af OLED-teknologien, kræves det også at TV’et har en effektiv billedmotor. Philips’ hedder P5, og den er bl.a. udviklet specielt til OLED-paneler. Har du en knapt så avanceret billedmotor, så får du i kombination med OLED godt nok sort, men mister detaljerne, mens du med en god billedmotor som P5, bibeholder detaljerne. Det samme gør sig gældende med farverne, da OLED-panelet har en meget bred farveskala.

Det skal også tilføjes, at kombinationen af OLED, P5, store skærme og Philips’ unikke baggrundsbelysning Ambilight er med til, at Philips’ OLED-TV skiller sig endnu tydeligere ud. Ambilight får også billedet til at virke mere kontrastrigt og gør, at det bliver mere behageligt at se TV.

Billeder & Kilde

Philips