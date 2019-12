AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-07-07 12:41:10

Philips søsætter deres nyeste version af deres tale-til-tekst service

Philips søsætter deres nyeste version af deres tale-til-tekst service, og de giver mulighed for du gratis kan prøve den af i 10 minutter

Philips søsætter deres nyeste version af deres tale-til-tekst service, SpeechLive, i dag.

Philips har i mange år været i front når det gælder tale-til-tekst, og i den nyeste version af SpeechLive, er det endelig blevet muligt at få fingrene i et program som kan lave dansk tale-til-tekst effektivt, og meget brugervenligt.



SpeechLive er et fuldt integreret talegenkendelses- og transskriptionsprogram, som kan omdanne tale til tekst, hurtigere end nogensinde i den nyeste version af SpeechLive.

Udover at være tilgængelig i Dansk for første gang nogensinde, understøtter den derudover 20 andre sprog.

Større fleksibilitet

På baggrund af brugernes feedback og ønsker, har Philips inkluderet en række nye muligheder i deres SpeechLive software, såsom mulighed for at søge på og i filerne, mulighed for at tilføje filtre, og en cloud player til alle brugere, så man kan tilgå sine diktater over alt.

Øger flow for alle brugere

Administratorer har endnu nemmere ved at styre deres workflow i Philips SpeechLive, end nogensinde før. De kan tilføje brugere hurtigt, og transskriptionister får endnu mere kontrol over deres arbejde, og mulighed for at justere det til deres egne behov. Derudover er der også mulighed for sende optagelser til Philips SpeechLive Transcription Service til enhver tid, som kan foretage transskriptioner på ingen tid. Dog skal det nævnes at SpeechLive Transcription Service endnu ikke er tilgængelig på Dansk endnu, men kun Engelsk, Fransk og Tysk.

Recorder app til smartphones øger produktivitet og mobilitet

Philips Voice Recorder app til smartphones gør det nu også muligt at optage noter og ideer når som helst, og hvor som helst, så længe du har lidt batteri tilbage på mobilen.

Den gratis diktations app tilbyder optagelse i god kvalitet, og smarte funktioner, såsom en speciel bil mode, så det er sikkert at bruge mens man kører bil.



Brugerinterfacet på app’en er meget intuitivt, og optagelser kan sendes via e-mail, WhatsApp eller Bluetooth, ved et hurtigt tryk på Share knappen.



App’en gør det muligt at optage diktater direkte fra startskærmen, så brugere altid nemt har mulighed for at få alle lagt ned på enheden man optager på.



Den nye opdatering betyder at der ikke er nogle begrænsninger på brugsperiode eller funktionerne, og kan bruges af alle Android brugere helt gratis, uden restriktioner.



Forbinder man App’en med SpeechLive, får man dog endnu flere funktioner i den cloud baserede løsning fra Philips. Diktater kan sendes som optagelser, men kan også transskriberes på meget kort tid.



Er du interesseret i at prøve den nye App af, kan du klikke her for at komme til Play Store: voice recorder



Er du derimod interesseret i at prøve Philips talegenkendelse, kan du klikke herunder, for at få en gratis smagsprøve i 10 minutter