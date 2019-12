AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-03-07 09:51:50

Piech Mark Zero elektrisk superbil afsløret under Geneva International Motor Show 2019

Vi har set en række nye elbiler på dette års Geneva Motor Show, og en ny i rækken er blevet annonceret. Denne gang stjæler Piech Mark Zero rampelyset. Piech Mark Zero er en ny elektrisk superbil, som produceres med nyt batteri, der er lettere og har en kortere opladningstid end andre EV-batterier på markedet.

“The special type of cell hardly heats up during charging or discharging phases. Significantly higher currents can flow as the cell temperature rises only marginally. In addition to conventional CSC charging, the fast charging mode allows for a sensationally short charging time of only 4:40 minutes to 80% battery capacity with an exceptionally high recuperation rate. Because of the reduced heat build-up, the batteries can be cooled by air alone”



Du kan læse mere om Piech Mark Zero supercar over at Piech HER

