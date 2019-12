AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-03-01 22:18:56

Planer for 4G-netværk på månen

Vodafone har startet et storstilet samarbejde med Nokia og Audi. Det samarbejde skal gerne ende ud i den første private mission til månen – 50 år efter de første NASA-astronauter satte deres fødder på månen.

Nokia har i det nævnte samarbejde fået til opgave at skabe et rumvenligt netværk, der kan installeres på månen.

Planen er indtil videre, at netværket skal være et 4G-netværk i stedet for et next-generation 5G-netværk.

Vodafones opgave bliver derefter at få skabt et brugbart netværkssignal, der vil være stærkt nok til at foretage video-transmitering fra månen i høj opløsning.

Vodafone, Nokia og Audi arbejder har desuden valgt at arbejde sammen med PTScientists - et højt respekteret firma fra Berlin – for at få skabt de bedste rammer overhovedet muligt omkring projektet.

Selve opsendelsen forventes at finde sted engang i 2019. Det er efter sigende en Falcon 9-raket som er blevet valgt til opsendelsen.