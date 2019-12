AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-20 11:36:14

Planlægger Apple en ny Mac Mini

Sidste gang Apple opdaterede deres Mac Mini var for 3 år siden, og nu buldrer jungletrommer om der meget vel kunne være en ny på vej til at tage over.

Sidste gang Apple opdaterede deres Mac Mini var for 3 år siden, og nu buldrer jungletrommer om der meget vel kunne være en ny på vej til at tage over.



Informationerne fra Apple, er blevet tolket som de ikke planlægger en nyere model af deres Mac Mini, men nu kan det meget vel være de har skiftet mening.

Redaktionen hos MacRumors har opsnappet en dialog mellem Apples CEO, Tim Cook, som meget vel kan understøtte rygterne.



I’m glad you love Mac mini. We love it too. Our customers have found so many creative and interesting uses for Mac mini. While it is not time to shareany details, we do plan for the Mac mini to be an important part of our product line going forward.

Best,

Tim



Naturligvis er det ikke officielt beskæftiget af Apple, men det kunne meget vel være de første indikationer af, at Apple har en ny Mac Mini fødsel på vej.



Du kan læse hele historien HER