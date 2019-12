AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-03-18 13:49:11

Plantronics og Polycom skifter navn til Poly

Begge virksomheder leverer unified communications-løsninger (UC), og i Danmark er Plantronics blandt andet kendt som konkurrent til GN, og deres headsets til fitness, gaming og musik findes på hylderne i de fleste danske elektronikforhandlere

**Pressemeddelelse

Det sker efter Plantronics købte Polycom for omkring 12 milliarder kroner i juli 2018.

Polycom er et af de største brands i verden for udstyr til videokonferencer, og samarbejder tæt med Microsoft via Skype for Business.

Den forenede virksomhed Poly vil fokusere på løsninger til den mobile arbejdsstyrke, løsninger der gør det lettere at samarbejde og gør arbejdspladser mere intuitive. De ser en trend i at arbejdspladser får flere åbne kontorer med distraherende lyde, som teknologi kan løse problemet på – alt sammen understøttet af cloud management.

Nedenstående er udsendte pressemeddelelse:

København, Danmark – March 18, 2019 – Plantronics, Inc. (NYSE: PLT) (“Poly”) meddeler i dag, at virksomheden skifter navn til Poly – en teknologivirksomhed, der fokuserer på oplevelsen af kommunikation og samarbejde, og sigter mod at gøre online kommunikation lige så naturlig som den er ansigt-til-ansigt.

Poly, som betyder “mange”, udnytter Plantronics og Polycoms audio- og videoekspertise samt deres bredde i endpoints, som skaber forbindelse på tværs af unified communications-platforme for at reducere støj og gøre afstanden på moderne arbejdspladser mindre. Poly vil være den foretrukne løsning, når folk fremover kommer til at bruge ‘collaboration clouds’.

“I dag føles som min første dag som CEO i en ny virksomhed”, siger Joe Burton, president & chief executive officer, Poly. “Vi ser ubegrænsede muligheder for, hvordan folk kommunikerer og samarbejder i dag. Med fremskridt inden for AI, machine learning og nye teknologier ser vi en fremtid, hvor Poly skaber forbindelsen – og stille træder tilbage og bliver den ting, du ikke lægger mærke til i et møde.”

Poly vil fokusere på fire adskilte områder inden for innovation:



• Få arbejdspladser til intuitivt at fungere for alle. Det moderne storrumskontor har introduceret distraherende lyde på arbejdspladsen, som fører til lavere produktivitet og medarbejdertilfredshed. Poly tilbyder allerede løsninger til forstyrrende lyde i større lokaler samt teknologier, der gør ‘huddle rooms’ lige så effektive som traditionelle mødelokaler.



• Hjælpe folk med at samarbejde på deres egen måde. Fok bruger nu tre eller flere samarbejds-løsninger i løbet af en dag og har brug for endpoints, der virker på tværs af løsningerne. Poly tilbyder en bred palette af løsninger, der imødekommer det voksende behov.

• Designe ‘mobile first’-løsninger til den moderne arbejdsstyrke. Uanset om det handler om at bruge en personlig smartphone som “arbejdstelefon”, eller at navigere gennem dagen, når det private og professionelle flyder sammen, så har medarbejdere brug for kapaciteter inden for lyd og video, der arbejder sammen med dem. Polys nyligt lancerede Elara 60 ved, at dét er den nye normal, og slår sig sammen med Polys prisbelønnede mobile headset for at give folk værktøjer af høj kvalitet til at være produktive fra hvor som helst.

• Fremme cloud services, der hjælper it-professionelle og brugere med at få mere ud af deres devices. Som makro-trend ser vi en empowerment af slutbrugere, der betyder, at it-professionelle har brug for at vide, hvad der bliver brugt hvor. Poly fokuserer på at gøre easy-to-use-løsninger “easy to manage”.



Polys logo viser både vejen frem for virksomheden og virksomhedens arv: den lavarøde farve og vinklen på bogstaverne former en propel, som reflekterer Plantronics’ 60-års afstamning fra luftfart, mens de tre ben er inspireret af Polycoms ikoniske konference-telefon.



“Vores nye brand repræsenterer de mange elementer af vores historie, som vi samler for at gøre det muligt for folk at arbejde, som vi alle arbejder nu, hvilket er hvor som helst og på tværs af en række samarbejds-værktøjer”, siger Amy Barzdukas, executive vice president and chief marketing officer, Poly. “Ingen anden virksomhed har så mange kommunikations-devices og -ydelser, som vi kan tilbyde til enhver platform, og vores største styrke bliver, at vi samler folk, så de kan opnå mere.”



Nye løsninger, demonstreret ‘hands-on’



Poly kommer til at løfte sløret for nogle af de nye produkter og services ved Enterprise Connect 2019 for at realisere virksomhedens vision. Besøgende i Poly-standen (#713) får chancen for at møde ledelsen og lære mere om den nye virksomhed og de seneste nyheder, som inkluderer:

• Polycom Studio, en brugervenlig video USB bar, der opgraderer ‘huddle rooms’ til business class og virker sammen med services som Microsoft Teams, Zoom, Skype for Business, Google Meet, Cisco Webex og Amazon Chime.

• Plantronics Elara 60 Series, en mobiltelefons-station, der er designet til den voksende skare af ‘mobile-first’-medarbejdere og skaber en one-touch Microsoft Teams-oplevelse for brugeren.

• Eagle Eye Cube, et videokonference-kamera med 4k sensorer, der giver krystalklar billedkvalitet og rig lyd for at opgradere møder i små og mellemstore lokaler. Eagle Eye Cube er designet til at fungere med mange eksisterende løsninger, inklusive Polycom Trio med VisualPro og Group Series.

• Blackwire 7225, et intuitivt UC-headset designet til at skabe koncentration i storrumskontoret, i et smalt design og boomless. Blackwire 7225’s active noise cancellation giver folk muligheden for at fokusere, så de kan arbejde, høre musik og fremstå professionelle på opkald fra PC og Mac.

• Plantronics’ Status Indicator, en forbundet ‘tilstedeværelses-indikator’, der sidder på din laptop og forbinder med den kommunikationsplatform, som du vælger at bruge, samt lader andre vide, om du er til stede, i et opkald eller væk fra dit skrivebord. Visuelle og auditive alarmer ved beskeder og opkald.

• Plantronics-headsets og Polycom-telefoner udstyrer slutbrugeren med ‘better together’-funktionalitet, som gør både basale og avancerede headset features nemme at justere direkte fra bordtelefonens touchscreen interface – uden at være forbundet med en PC.

• Den seneste version af Plantronics Manager Pro, v3.13, som udstyrer it-professionelle med viden om, hvilke devices de har, hvad der virker, og hvad der ikke gør – og hvad man kan gøre ved det.

• Polycom Device Management Service for Enterprises, som nu understøtter og administrerer Polycom Studio samt tilføjede API-funktioner for bedre kontrol og administrering af store implementeringer.

Poly opfordrer partnere og forbrugere til at dele, hvad de ønsker at se i deres kommunikations-teknologi til både Enterprise Connect og på Polys sociale medier: Twitter, Facebook, LinkedIn og YouTube.

For mere information om Poly og deres teknologi, se: www.poly.com