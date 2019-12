AUTHOR : Anders Hansen

PUBLISHED : 2017-03-20 15:33:38

Populær smartphone er kommet til Danmark

Det har været umuligt, at få fat i en smartphone fra firmaet OnePlus, men fra i morgen kan den populære telefon købes i Danmark. Der er tale om en såkaldt ’highend telefon’ til en middelklasse pris.

Teleselskabet 3 har indgået et eksklusivt samarbejde med firmaet om at sælge deres telefoner i Danmark. Til at starte med er der tale om OnePlus 3T, som blev lanceret i november online.

Det har kun førhen været muligt, at få den hyped smartphone på nettet i udlandet, men nu giver 3 dig mulighed for at købe den på dansk grund.

Priserne kommer til at forlyde således:

En 64 GB-version af telefonen inklusiv seks måneders binding og 20 GB data til en minimumspris på 4.270 kr. Sammenlignet med Apples iPhone med samme abonnement så koster en 32 GB iPhone 7 mindst 6.220 kr.

BTs gadget- og mobilekspert, Torben Andersen, har mange flotte ord om OnePlus telefonen. Han nævner bl.a., at man kan få en ’highend telefon’ til en middelklasse pris.

’’Hvis du vil have en rigtig god telefon, som alle kan bruge, så kan den måske være noget for dig. Det kan være det folkelige gennembrud for OnePlus i Danmark.’’

OnePlus 3T bruger Googles Android-styresystem, så er man i forvejen glad for dette, så er det kun endnu et plus at tilføje til de mange flotte ord om telefonen.