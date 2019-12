AUTHOR :

Populær webshop har succes med salg af tilbehør til Apple-enheder

I dag er elektronikmarkedet større end nogensinde før. Udviklingen har haft en opadgående kurve i mange år, hvilket ikke ser ud til at stoppe lige foreløbigt. Med de mange nyudviklede produkter kommer der også et behov for tilbehør. Dette har virksomheden Max I/S haft stor succes med, da de sælger billigt tilbehør til bl.a Apple produkter.

Nethandel er i dag en stor del af danskernes hverdag. Mange har 8-timers arbejdsdage og har derefter børn, der skal hentes fra daginstitutionerne, derefter skal man hjem og lave aftensmad og smørre madpakker. Der er derfor ikke meget tid i en travl hverdag til, at handle i de fysiske butikker, og det er her Internethandel kommer ind i billedet. Mange benytter sig af dette, når ungerne er lagt i seng og der er ro og fred til at slappe af.

En af de webshops, der har haft stor succes med onlinehandel, er Max99 I/S. De sælger et hav af tilbehør til Apple-enheder til billige penge. Mange står ret ofte i den situation, at de mangler tilbehør til deres elektroniske apparater. Tilbehøret kan nemlig være en hjælp til, at ens enheder holder til en travl hverdag.



Alsidigt udvalg af billigt tilbehør til mange forskellige mærker

I dag er der rigtig mange danskere, som ejer en Apple-enhed. Apple har taget markedet med storm, men de er dog ikke de eneste producenter på markedet. Er man ikke fan af Apple-produkterne, er enheder fra for eksempelvis Samsung eller LG en mulighed. Har man en af disse enheder i stedet for Apple, så skal man ikke miste modet.

Virksomheden har stor fokus på Apple-tilbehør, men forhandler også tilbehør til mange af de andre producenters produkter. Derfor er der altså mulighed for, at finde den slags tilbehør, du står og mangler - lige meget om du er ejer af et Apple-, Samsung- eller en helt tredje producents produkt.

Udover at de har et stort og alsidigt varesortiment, forhandles varerne også til billige penge. De har nemlig et slogan der lyder, at de fleste af deres varer koster under 99 kroner.



Virksomhed med fokus på kunderne

Den sjællandske virksomhed bestræber sig efter at lytte til kunderne. Dette gør, at de kan tilpasse sig kundernes ønsker og behov, samtidigt med, at de skaber et godt tillidsbånd. For dem er kvalitet bedre end kvantitet, og de ønsker derfor kompromisløst altid at sætte kunderne i første række. Et af de produkter, som virksomheden blandt andet har stor succes med er salg af iPad-covers til 2017-modellen, hvor der på virksomhedens hjemmeside er rig mulighed for at finde et stort og alsidigt sortiment af produkter.