AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-04-28 16:57:31

Powrtabs – Når din smartphone er sulten efter strøm

Hvis du pludselig går og har akut brug for at få opladet din smartphone, men ikke har din oplader eller et strømstik i nærheden, så kan de nye Powrtabs være en smart løsning.

Vores mobile enheder er hele tiden sultne efter strøm. Dette er den primære grund til, at små batteripakker er blevet populære.

Powrtabs er den nyeste opfindelse på området. Powrtabs er små engangspakker, der kan hjælpe med en hurtig opladning til din smartphone.

Hver Powrtab giver din smartphone op til fire timers ekstra batteriliv. De kan købes i små miljøvenlige pakker, der giver dig mindre dårlig samvittighed, når du smider dem i skraldespanden.

Powrtabs er i øjeblikket prissat til 15 dollars stykket. Det svarer til 102 danske kr., hvilket må siges at være en overkommelig pris.