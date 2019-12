AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-02-09 10:45:05

Qualcomm afviser igen Broadcom

Broadcom forsøgte sig en sidste gang, men igen viste Qualcomm sig at være alt for modvillige.

Broadcom forsøgte sig en sidste gang, men igen viste Qualcomm sig at være alt for modvillige.

Broadcom afgav forleden et sidste bud på Qualcomm. Buddet skulle angiveligt have lydt på 121 milliarder dollars.

Heller ikke denne gang har det dog været et godt nok bud til at blive accepteret. Qualcomm har nemlig igen besluttet sig for at afslå.

Qualcomm begrunder beslutningen med, at Broadcoms bud undervurderer virksomhedens aktiver.

På trods af afvisningen, så er Qualcomm stadig ikke afvisende over for et muligt salg.

Man har derfor forslået et møde med Broadcom for at se, hvorvidt de to parter kan blive enige om et kompromis.