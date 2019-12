AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-06-04 16:08:27

Qualcomm disker op med Qiuck Charge 4+

Opladningsteknologi er gået hen og blevet det nye guld, hvis du spørger en virksomhed som Qualcomm.

Der er hele tiden plads til forbedringer, når det kommer til opladningsteknologi rettet mod smartphones. Det er i hvert fald tankegangen hos Qualcomm, der har valgt at diske op med Quick Charge 4+.



Qualcomms nyeste opladningsteknologi er ikke kun hurtigere til at oplade end sine forgængere. Den er også meget mere effektiv.



Quick Charge 4+ kommer også med en noget bedre nedkølingsteknologi, hvilket gør, at du ikke længere behøves at være bange for, om din smartphone bliver udsat for en overophedning.



Nubia Z17 er den første smartphone, der bliver udstyret med Quick Charge 4+. Det forventes dog, at også OEM får fingrene i Qualcomms nye opladningsteknologi i den nærmeste fremtid.



Spændende bliver det at se, hvilke andre firmaer der på den længere bane vælger at gøre brug at Quick Charge 4+.