2017-11-30

Qualcomm vil livestreame release af Snapdragon 845

Ankomsten af overtageren til Snapdragon 835, 845, gør klar til at træde ind på scenen, og Qualcomm planlægger at livestreame eventet December 5 at 10:30am PST/1:30 PM EST/ 6:30pm GMT under deres Annual Snapdragon Technology Summit Keynoten.



Vanen tro afholder Qualcomm deres traditionelle event i sidste kvartal, hvor man udover at gennemgå nøgletal, og så får præsenteret deres net-gen produkter, og i dette tilfælde Snapdragon 845, som blandt andet Samsung forventer at inddrage i deres kommende smartphone flagskibe.

Hostmaster bliver Cristiano Amon, Executive Vice President, Qualcomm Technologies Inc, og President, Qualcomm CDMA Technologies (QCT), som skal fremvise nyheder og nøgletal for 2017 og 2018.



Snapdragon 845 bliver iflg. rygterne, produceret på anden generation af 10nm process, da de på nuværende tidspunkt er et stykke vej fra mål mht. 7nm, og 7nm processen forventes først at komme med i produktionskæden fra sidst i 2018.



Cristiano Amon, Executive Vice President, QTI, og President, QCT forklarer:



“Snapdragon is the premium tier mobile platform of choice. We look forward to sharing for the first-time exciting announcements and advancements live with press and analysts in the room and customers and enthusiasts around the world via the live webcast. We will be joined on stage by several major industry leaders who we are collaborating with to enable many significant technological achievements that will change the way we use our smartphones and other mobile devices.”



Som tidligere skrevet, så forventes integrationen af Qualcomms Snapdragon 845, at blive monteret i Galaxy S9 og efterfølgende Note. LG har også meldt interessen for deres kommende smartphones sammen med One Plus, Xiaomi og en ny Pixel 3 telefon.



Alt peger i retning af Samsung programsætter Galaxy S9 i Q1 eller Q2.



Pressen forventer uden tvivl Snapdragon 845 bringer forbedret performance med sig sammen med bedre GPU ydelse, forbedret VR performance og optimering ift. AI, hvoraf sidstnævnte er tiden nye hotte trend.



Du kan følge livestreamen via https://www.qualcomm.com/