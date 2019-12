AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-04-04 14:50:50

Razer Phone hopper med på Android 8.1 Oreo bølgen

Senere i indeværende måned, hopper Razer Phone med på Android 8.1 Oreo bølgen. Nuværende OS på Razer Phone, er Android 7.1.1 Nougat, og derfor vil en opdatering til Android 8.1 Oreo, være en kærkommende opdatering. Dermed springer Razer over Android 8.0, og i stedet går direkte i flæsket på Android 8.1. til deres Razer Phone.



Annonceringen kommer via deres Twitter profil, og vi ser frem til at få den installeret på vores Razer Phone på redaktionen. Nedenstående er et snip fra deres annoncering.



Læs vores Test af Razer Phone - Smartphone med 120Hz superdisplay