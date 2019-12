AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-23 12:16:21

Razer Seiren X perfekt til On-The-Go Streamers

Razer Seiren X mikrofon sendt i handlen til $99.99, og dermed melder Razer sig på banen med nyt udstyr til blandt andet streaming

Der findes snart ikke et segment inden for gaming eller eSport, som Razer ikke kan matche, og nu udvider de igen produktfamilien med en ny mikrofon, Razer Seiren X.



Det nye familiemedlem, Razer Seiren X, er designet med det Razer omtaler som ”supercardioid pick-up pattern” for, ifølge Razer, at kunne reducere bagvedlæggende støj. Hertil er det designet for at kunne matche deres nye Kiyo webkamera, som netop er annonceret af Razer.



Specifikationer på Razer Seiren X mikrofonen:



– Condenser microphone made for streaming

– Supercardioid pick-up pattern to reduce background noise

– Built-in shock mount to dampen vibrations

– Mute button

– Zero-latency 3.5 mm headphone monitoring port



Razer skriver følgende om Razer Seiren X



When things get exciting, accidental knocks and bumps happen. When that happens, the built-in shock mount dampens vibrations to help protect your stream against sound anomalies. Using a supercardioid pickup pattern, sound is recorded at a tighter angle. This reduces unwanted background noise and allows you to deliver your voice loud and clear to your audience, so they never miss a single message.



Most professional microphones sound great, but tend to be obstructive and too bulky for desks with limited space. Thanks to its compact and sleek form factor, the Razer Seirēn X delivers a superior audio broadcasting experience while remaining as subtle as possible.

Prisen på Razer Seirēn X er sat til $99.99