AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-09-01 12:53:01

Razer har annonceret nye gaming produkter

Er du gamer, kender du uden tvivl Razer. Nu melder producenten sig klar med nye gamer produkter på IFA 2018, og heriblandt gamerkeyboards gamermus og gaming headset.

Starter vi bagfra, finder vi Kraken Tournament Edition. Gaming headsettet inddrager denne gang THX Spatial Audio, som åbner for muligheden for nøjagtig lokalisering af lyde i f.eks. FPS spil. Kraken Tournament Edition har også fået et løft på designet, som denne gang udstyret med gelé i ørepuderne, hvor målet er at kunne forlænge gaming sessions uden at få ondt i ørene. Kraken Tournament Edition anno 2018 har specialfremstillet 50mm drivers monteret, og frigives til alle enheder, PC, konsoller og mobile enheder.

Prisen er sat til $100.

Næste skud i Razer-bøssen er Razer BlackWidow Elite keyboard – et mekanisk tastatur bydende på ”Multi-Function Digital Dial and Razer Hypershift” Disse bliver mulige at kontrollerer via Synapse 3 software.



Gaming keyboarded er designet med Razer’s egne mekaniske switche, og bliver tilgængelig med grøn, orange og gule kontakter. En håndledsstøttebliver bundled med Razer BlackWidow Elite tastaturet, og prisen er sat til $170.

Sidst med ikke mindst, frigiver producenten en ny version af Razer Mamba Wireless.

Razer Mamba gaming musen er efterhånden gammel i gårde, og 2018 versionen kommer iklædt 5G optisk sensor, som kan håndtere op til 16,000 DPI. Razer Mamba Wireless. Bestykkes også med Razer’s mekaniske muse switches for optimal performance, Her skulle musen være i stand til at servere op imod 50 millioner klik, som vil dække de flestes behov af + op mod 50 timers levetid pr. opladning.

Prisen er sat til $100.

Release for alle er i indeværende måned, september 2018.

