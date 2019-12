AUTHOR : Anders Hansen

Razers 2017 Blade Pro får en ny CPU og THX-certificeringer

Hvis du har haft øjnene på en af Razers ’professionelle gaming laptops’ siden december, er du nødt til at vente lidt længere. Virksomheden meddelte nemlig tidligere i dag, at de udgiver en ny udgave af deres ’’flagship laptop’’ – Blade Pro.

Den vil nu være udstyret med en syvende generations quad-core Intel i7 CPU og hurtigere RAM end hvad der var på sidste års model. Derudover har den nye model fået THX-certificering til både video og lyd.

THXs video certificeringsproces blev brugt til at kalibrere og teste computerens opløsning, farvenøjagtighed og playback performance. Lyd-certificeringen målte udgangsspænding, frekvensgang, forvrængning, signal-til-støj forhold og crosstalk. Det gælder for både de indbyggede højttalere og hovedtelefoner. Blade Pro videofunktion er allerede ’’top notch’’ takket være sit NVIDIA GTX 1080 grafikkort og 4K skærm, men højtalerne er computerhøjtalere og her er der altid plads til forbedringer, når det kommer til lyd.

THX-certificeringen garanterer, at den nye model vil lyde (og se) så godt ud, som overhovedet muligt. Kombineret med computerens ’’top-of-the-line-hardware’’, kan denne certificering cementerer Blade Pros position i toppen når det kommer til både VR/gaming og design/produktion.

Den nye Blade Pro går på salg i USA og Europa i april og resten af verden senere på måneden. Prisen starter ved $ 4.000 (£ 3.800 / € 4.500)