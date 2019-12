AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-03-30 08:28:25

Reddit fjerner Bitcoin som betalingsmiddel

Reddit-brugere kan ikke længere bruge Bitcoin til at betale for deres premium-medlemskab.

Reddit var en af de første virksomheder til at tage den i dag meget velkendte kryptovaluta Bitcoin til sig. Reddit tillod helt præcist sine brugere at betale for deres premium-medlemskab med Bitcoin.

I dag kan dette ikke længere lade sig gøre. Reddit har nemlig valgt at fjerne Bitcoin som betalingsmiddel:

- Den kommende Coinbase-forandring har, sammen med nogle bugs omkring Bitcoin-betalingen, fået os til at fjerne Bitcoin som betalingsmiddel, lyder det fra Reddit ifølge Ubergizmo.

Der er dog også gode nyheder at spore for de Reddit-brugere, der er fans af Bitcoin. Reddit er fortsat åben for at genetablere den velkendte kryptovaluta som betalingsmiddel, hvis det altså lykkes at få styr på ovenstående.

Det vides dog endnu ikke, hvornår det kan komme til at ske, så der kan meget vel gå et godt stykke tid, inden vi igen kommer til at se Bitcoin som en del af foretagendet i Reddit.