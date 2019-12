AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-07-07 07:33:25

Release af ny OxygenOS 4.5.5 til OnePlus 5

Er du hoppet med på OnePlus 5 bølgen, så har producenten en ny softwareopdatering klar i form af OxygenOS 4.5.5.

Ny OxygenOS 4.5.5 software lanceret til OnePlus 5 smartphone flagskibet, som for kort tid siden havde officiel release.



OxygenOS 4.5.5 software opdateringen til OnePlus 5 kommer med en række bug fixes og optimering af den nye smartphone, som vi har listet op herunder.



Optimizations:

Further improvements to Wi-Fi connectivity

Clearer voice calling

Video recording now consumes less battery

Vibration intensity when receiving calls is now tuned to a gentler level



Bug Fixes:

Fixed Wi-Fi signal consistently being displayed as weak

Fixed certain apps not able to work under IPv6 network settings

To restore connectivity to a Windows 10 PC, please turn off USB debugging prior to the upgrade

OnePlus har releaset deres OxygenOS 4.5.5 software update til OnePlus 5, som en “over the air update”, og ifølge producenten, så udrulles den i etaper. Dermed kan du forvente noget ventetid, for den er klar på din OnePlus 5 smartphone.



