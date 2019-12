AUTHOR :

Rest in Peace, Windows XP

For 17 år siden lancerede Microsoft deres Windows XP, og styrersystemet findes stadig på mange computer i forskellige udgaver.

Microsoft har sendt den sidste søm i kisten med liget af det tidligere højelskede operativsystem, efter de officielt lukkede ned for deres forlængede support for den sidste XP variant 9 april.

Windows Embedded POSReady 2009, var designet til Microsofts point-of-sale enhed, og afvikler Windows XP kernel, blev officielt lukket i tirsdags, hvilket betyder slut på Windows NT 5.1 produktlinjen efter 17 år, 7 måneder og 16 dage, hvilket gør Windows XP til det længst kørende OS til dato.



TechRepublic fortæller:



“Other enterprise-related versions of Windows XP reached their end-of-life dates recently, while support for the Windows XP Home and Professional desktop variants came to an end way back in 2014”



På trods af at alle versioner af Windows XP ikke længere understøttes, nægter nogle stadig at slukke ned for operativsystemet på trods af manglede support fra MS. XP har gennem mange år været den foretrukne inkarnation af Windows.

Ifølge NetMarketShare, har Win XP stadig 3,72 procent andel af desktop-operativsystemmarkedet, som sender det over Windows 8 og Linux.

Mens Windows XP i øjeblikket er længst kørende version af Microsofts operativsystem, forudses Windows 10 til at overtage rekorden, selv om vi bliver nødt til at vente til 2033 for få afklaret forudsigelserne.



I januar 2020, vil det være Windows 7's tur at se, at den udvidede support stoppe, hvilket kunne forklare faldet i antal brugere af operativsystemet, og på samme tid vækst i antallet af Windows 10 brugere.



Der vil stadig være mulighed for sikkerhedsopdateringer for virksomheder og erhvervskunder efter 14 januar, men det vil ikke være billigt.

Adding a device in year two or three still requires payment for that device to receive ESUs. In other words, to add a Windows 7 Pro device in the second year it would cost $150 instead of just $100 because the device is getting those first year updates.

