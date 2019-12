AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-02-07 00:58:29

Retten slår ned på skinbetting i Danmark

Det er pludselig blevet gjort en del sværere at tjene penge på et ulovligt foretagende som skinbetting.

Retten på Frederiksberg afgav tirsdag en opsigtsvækkende dom, der skal være med til at sætte en stopper for skinbetting i Danmark.

Det blev nemlig besluttet, at de to teleselskaber 3 og TDC skal sørge for at stoppe alt adgang til de hjemmesider, der gør sig i at tilbyde gamere muligheden for skinbetting.

Der bliver mere præcist lukket ned for adgangen med en såkaldt DNS-blokering. Den type blokering bruges også til at lukke ned for ulovlige tjeneste som f.eks. Pirate Bay.

For dig der ikke kender så meget til skinbetting, så foregår det på nogenlunde samme måde som oddset. Man foretager et bet, men i stedet for at placere pengene på en konto, afleverer man et skin, som kendetegner en visuel genstand i et computerspil.

Hvert skin har en bestemt værdi. Dermed er skinbetting et decideret pengespil. Det kræver dog en licens at drive den form for spil.