Rockstar udskyder Red Dead Redemption 2-udgivelse til 2018

Mange havde set frem til den annoncerede udgivelse i efteråret. Nu fortsætter ventetiden et stykke tid endnu.

Rockstar annoncerede sidste år, at man ville være klar med en udgivelse af Red Dead Redemption 2 til efteråret 2017. Det har nu ændret sig.



Rockstar bekræfter, at man har valgt at udskyde udgivelsen til foråret 2018. Dermed må Red Dead Redemption-fansene fortsat væbne sig med en god portion tålmodighed.



Rockstar undskylder for udskydelsen, men holder fast i, at de kun er interesseret i at lancere en udgivelse, når spillet står helt færdigt.



Red Dead Redemption 2 udkommer til PlayStation 4 og Xbox One. Det vides endnu ikke, om spillet også finder vej til PC og Nintendo Switch.



Vi skal hele syv år tilbage i tiden for at finde udgivelsen af det første og originale Red Dead Redemption-spil.