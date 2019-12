AUTHOR :

Roland Gumpert Nathalie mixer methanol og el

Elektriske biler kan være fremtiden, men nutiden er enndu ikke helt gearet til dem. Infrastrukturen til elektriske motorer i det meste af Europa og USA mangler, og fast chargning ladestationer er en relativ sjældenhed uden for stærkt koncentrerede byområder.

Et alternativ, hvis budgettet vel og mærke kan strækkes er Roland Gumpert Nathalie - et EV design koncept, hvor el delen er minimeret til det absolut nødvendige.



Nathalie bruger metanol til at skabe brint til at drive en brændselscelle, der genererer elektricitet - hvilket betyder at teoretisk set kunne enhver benzinstation lagre methanol, hvilket giver en bil som Nathalie ubegrænset rækkevidde. Biprodukterne fra methanol-til-hydrogen, er CO2 og vand, men Gumpert hævder, at methanolprocessen er carbon neutral.



På trods af de futuristiske islæt, er Nathalie et fuldt funktionelt koncept. Rent performancemæssigt, kan Roland Gumpert Nathalie nå 0-100 km/t på 2,5 sekund, og en topfart lige over 300 km/t.

Nathalie noteres ifølge producenten til en rækkevidde på 850 km.

