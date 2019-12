AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-04-04 12:51:27

Så meget kan Apple spare ved at droppe Intel

Apple har et dyrt samarbejde med Intel. Det er faktisk så dyrt, at Apple kan spare en hulens masse penge ved at droppe det.

Apple er en virksomhed, der er kendt for at være så selvforsynende som overhovedet muligt.

Apple har på den baggrund længe været sat i forbindelse med muligheden for at udvikle sine egne processere. Dette kræver dog i første omgang, at Apple ophæver sit samarbejde med Intel.

En sådan ophævelse kan meget vel være den helt rigtige løsning for Apple, der uden Intel kan spare intet mindre end 500 millioner dollars pr. år. Det melder analytikeren Wamsi Mohan.

Der er dog også andre fordele ved at bryde båndet med Intel. Apple ville nemlig give sig selv en gylden chance for at optimere egen hardware og software.

Det skal blive spændende at se, hvordan de næste to år forløber sig. Intel kan så tidligt som i 2020 være fortid i Apple.