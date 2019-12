AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-02-27 16:28:05

Så meget vil YouTube bruge på tv-serier og film i 2018

YouTube regner med at bruge 200 millioner dollars på tv-serier og film i 2018. Det melder en ny rapport fra Bloomberg.

200 millioner dollars lyder umiddelbart til at være en god slat penge, men det er i virkeligheden ikke mere, end hvad man tidligere har brugt.

Det betyder, at YouTube risikerer at tabe terræn til de konkurrenter, der er villige til at bruge flere penge på tv-serier og film.

Det er selvfølgelig muligt, at YouTube vil bruge det næste stykke tid på at observerer konkurrenternes træk og derefter selv øge sin investering.

Meget tyder på, at netop dette bliver nødvendigt, da både Apple og Disney har store planer for fremtiden.

Disney arbejder blandt andet på at lancerer sin egen streaming service. Den står i øjeblikket til at ankomme i 2019.