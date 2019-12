AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-02 15:50:00

Sådan vælger du det rette HDMI kabel

Fordi teknologien er i konstant udvikling, ønsker man naturligvis også, at kvaliteten af ens udstyr er i top. Her er der forskellige aspekter man bør have i tankerne inden.

Med det rette HDMI-kabel sikrer man sig et billede i fuld HD-format og suveræn lyd. Der er dog mange forskellige typer af HDMI-kabler på markedet. I denne artikel ser vi nærmere på, hvad forskellen er på de forskellige modeller på markedet, så du kan vælge den rette variant.

HDMI kabler bruges til mange ting. I de fleste tilfælde bruges det til multimedie enheder såsom DVD-afspillere og spillekonsoller, så man er sikret et godt billede samt god lyd. Fordi kvaliteten med et HDMI kabel er i top, sikres man flere detaljer, stærke farver og et næsten fejlfrit billede. Sådan et kabel er derfor en god investering, hvis ikke man ønsker at gå på kompromis med hverken billede eller lyd. Det kan dog være svært at finde det kabel, man har brug for, da der findes forskellige typer.



Få et overblik over de tre forskellige typer af kablet



Fordi kablet kan bruges til forskellige ting, fås der også forskellige typer af kablet. I øjeblikket findes der tre forskellige typer:

• HDMI A kablet er det mest almindelige og benyttes derfor til størstedelen af nutidens elektronikudstyr i dag.



• HDMI C kablet er en mindre udgave af HDMI A kablet og kaldes derfor for ’mini’. Denne type bruges til nyere kameraer, specielt HD videokameraer.



• HDMI D kablet er en mindre udgave af HDMI C kablet og kaldes derfor for ’micro’. Mange nyere kameraer bruger denne type kabel.

Alle ovenstående typer af HDMI-kabler er der god mulighed for at finde online – og til ganske overkommelige priser.