PUBLISHED : 2017-11-09 11:27:38

Sådan virker Apple Pay på iPhone (Video)

Apple Pay er på trapperne, og bliver officielt introduceret til Apples iPhone og iPad sammen med release af iOS 11.2 softwareopdateringen. Her vil Apple Pay uden tvivl blive en konkurrent til nuværende MobilePay.



Funktionaliteten i Apple Pay, er efter alle foreløbige tests, der er nået ud til medierne, ganske simple, som vi kender det fra MobilePay, og andet var heller ikke forventet for at kunne tage kampen op med etableret konkurrenter.



Med Apple Pay tilbydes du to funktioner



Apple Pay giver mulighed for at sende betalinger via iPhone, Apple Watch og iPad, og Apple kan tilmed integreret en funktionalitet med deres Siri. Redaktionen hos MacRumors, har sammensat en fed video, der viser Apple Pay i funktion, og hvordan du konfigurerer Apple Pay tjenesten:



Når du overfører en betaling, og modtageren får den ind på Apple enheden, har du to muligheder. Du kan som modtager enten vælge at beholde pengene i din Apple Pay Wallet til senere onlinekøb, eller du kan overføre pengene til din bankkonto.



Som vi startede med at skrive, lanceres Apple Pay med næste release af iOS 11.2, som pt. er i sidste beta-test. iOS 11.2 skulle efter alt at dømme komme ud til download i indeværende måned.



MacRumors