AUTHOR : Anders Hansen

PUBLISHED : 2017-03-30 10:30:26

Samsung Galaxy S8 er den første telefon med Bluetooth 5.0

Efter afsløringen af den nye Samsung S8 og S8 Plus i går, har vi fået en masse information omkring den nye smartphone. De nye telefoner vil være de første på markedet med Bluetooth 5.0.

Den nye opdatering til Bluetooth skulle gerne have en masse nye fordele med sig, i forhold til den seneste standard, Bluetooth 4.2, som blev udgivet i december 2014.

De mest umiddelbare gevinster vil være i lyd, hastighed og rækkevidde. Bluetooth 5.0 tilbyder dobbelte hastighed og fire gange længde som Bluetooth 4,2, hvilket betyder du vil være i stand til at opretholde forbindelsen op til omkring 800 fod (240 meter) væk fra telefonen med kompatible enheder. (Selvfølgelig disse kilometertal varierer afhængigt af miljøet du er i.)

Bluetooth 5.0 er mere robust, hvilket vil gøre det muligt for S8 at levere lyd til to sæt høretelefoner på samme tid. Det er en lovende feature til alle der kan lide at høre musik sammen, uden at skulle dele en earbud med en irriterende ledning