AUTHOR : Anders Hansen

PUBLISHED : 2017-03-16 15:52:43

Samsung Galaxy S8 vil bruge ansigtsgenkendelse til betalingssystemer

Vi ved, at Samsung er desperate for at den kommende Galaxy S8, bliver den bedste bedste smartphone nogensinde. Dels fordi de ønsker at overkomme den store Note 7 katastrofe. Ifølge Bloomberg vil en ’’never-before-seen’’ funktion være en del af den nye smartphone, hurtigt efter den lanceres: ansigtsgenkendelse til mobile betalinger.

Samsungs flagship model, er klar til at blive afsløret d. 29. marts til et event i New York, og vil komme med ansigt og fingeraftryks-scannere, som giver brugerne mulighed for at låse telefonen op. Bloomberg har citeret flere folk der er bekendt med sagen, og han skriver at den vil ’’blande’’ disse påvisningsmetoder til at give dem adgang til mobile tjenester som Samsung Play.

Yderligere kilder siger, at Samsung allerede arbejder med banker for at hjælpe med at integrere den ansigtsgenkendende funktion i de kommende måneder.

Med Samsungs chef Jay Y. Lee i fængsel over korruptionsskandalen og Note 7 sagaen stadig er frisk i folks erindringer, ønsker virksomheden at flytte fokus væk fra alt den negative omtale over på en masse positiv omtale om Galaxy S8.

S8 og S8+ skulle til at blive frigivet på verdensplan d. 21 april, men de efter sigende en uge forsinket, muligvis på grund af de lave udbytter for enhedernes SoCs, og vil nu ankomme d. 28 april.

Andre S8 funktioner omfatter en Siri-lignende assistent ved navn Bixby, dobbelt kameraer, trådløs opladning, 4 GB RAM, ingen fysisk hjemmeknap, små kanter i top og bund, og en front,der er af glas.