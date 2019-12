AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-19 11:43:44

Samsung QLED TV udnytter ny teknologi til blændende farvespektrum

Et farvespektrum på én milliard kan Samsungs nylancerede QLED TV tilbyde seerne. Det har krævet en total nytænkning af måden at skabe farver i et TV på.

Et farvespektrum på én milliard kan Samsungs nylancerede QLED TV tilbyde seerne. Det har krævet en total nytænkning af måden at skabe farver i et TV på.

Sponsoreret af Hi-Fi Klubben

1.000.000.000 farvenuancer.

Samsungs løsning er såkaldte ‘Quantom dots’: bittesmå nanopartikler som kan udsende lys i helt specifikke farver. Farvernes bølgelængde afhænger af størrelsen på partiklen, og på den måde kan man med meget stor nøjagtighed skabe rød, grøn og blå; basisfarverne i RGB-spektret.

Når disse skarpe farver kombineres med præcisionen fra et 10-bit panel, opnås et spektrum på en milliard nuancer, hvilket er på højde med den oplevelse, du får i en topmoderne biograf – og i den virkelige verden.

Udødelig skarphed

Fordelen ved quantom dots er desuden, at de alle er lavet af det samme, uorganiske materiale. Derfor lover Samsung, at de ældes meget langsomt, og i samme tempo, uanset deres tildelte farvenuance.

Det giver et TV, der har det samme, skarpe billede i hele sin levetid, og som på den måde er en meget sikker investering. Samtidig retfærdiggør det yderligere en pris, som både afspejler teknologisk ypperlighed og forlænget holdbarhed i forhold til andre TV.

Det er ikke uden grund, at samtlige nye Samsung QLED TV lever op til kravene for at blive mærket med ‘’Ultra HD Premium’-logoet – den mest krævende tredjeparts TV standard.

Se udvalget af Samsung QLED TV hér.

Designet efter dit hjem

Samsungs nye designlinje lægger vægt på, at produkterne skal passe ind i hjemmet og fungere som en refleksion af boligens indretning. Med andre ord er det deres mål, at et QLED TV ikke kræver en tilpasning af stuen for at få det til at spille sammen.

Først og fremmest kommer alle Samsung QLED TV med en såkaldt ‘One Connect box’, hvortil man tilkobler alle sine andre enheder, såsom spillekonsol, højttaleranlæg, mv. Denne boks tilkobler man så TV’et med et gennemsigtigt, tyndt optisk kabel, som er langt nok til, at boksen faktisk kan gemmes væk i et skab langt fra TV’et. På den måde reduceres mængden af kabler under TV’et markant. Det erstatter dog ikke strømkablet til TV'et eller kabler koblet til andre enheder som f.eks. højttalere.

Derudover kan man også vælge det specialdesignede wallmount, som sidder så tæt og diskret, at TV’et vil ‘klæbe’ til væggen ligesom et maleri. Det giver et lækkert, svævende look, der sammen med det enkle ledning-setup efterlader et indtryk af kvalitet og minimalisme (målt fra det bagerste punkt på TV'et kan mellemrummet variere alt efter vægtype, og hvordan TV'et monteres).

Få rådgivning og vejledning ang. TV

Hi-Fi Klubben er én af de danske forhandlere, der arbejder tæt sammen med Samsung om at udbyde hele udvalget af QLED TV. De har desuden mange års erfaring med at rådgive kræsne kunder inden for lyd og billede, uden at gå på kompromis med hverken kvalitet eller design.

Du kan se Hi-Fi Klubbens udvalg af Samsung QLED TV hér, og de vil sikkert også med glæde tage imod dig i din lokale butik til en snak om, hvordan din TV-oplevelse kan forbedres!

Sponsoreret af Hi-Fi Klubben