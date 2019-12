AUTHOR : Anders Hansen

PUBLISHED : 2017-03-24 10:18:45

Samsung giver ikke op på buede TV

Ifølge en rapport fra ET News planlægger Samsung at udgive 22 buede fjernsyn til deres globale marked. Dette kommer som en overraskelse i betragtning af, at både Sony og LG gav op på buede fjernsyn i år, mens anmeldere og forbrugere har for det meste fundet design-funktionen, som en gimmick.

Idéen bag buede TV er, at de skaber en mere fordybende effekt, sammenlignet med skærme der bruges i IMAX-biografer. Men det der virker for en kæmpe skærm i en mørk sal, virker nødvendigvis ikke for en skærm der er inde på dit værelse. Beck Molin har anmeldt flere buede fjernsyn og hun har ikke nogle positive ord om det. ’’Latterlige’’ ’’frygtlige’’ er bl.a. ord som Beck Molin kommer på, når hun anmelder de buede fjernsyn.

ET News påpeger, at det bliver interessant at se, hvor godt Samsungs buede TV kommer til at klare sig, når de er den eneste premium producent, som tilbyder dem. Selskabet vil tilsyneladende fokusere på buede apparater, der er 65cm eller større, herunder mindst én model i sin top-tier QLED TV rækkevide.

En repræsentant for Samsung fortalte ET News, at markedet for store buede TV er vokset hvert år mellem 20 og 30 procent, hvilket giver selskabet håb for, at der er stadig er et marked.