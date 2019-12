AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-09-07 13:09:43

Samsung og Red Bull indgår VR-samarbejde

Samsung og Red Bull er blevet enige om at indgå et interessant samarbejde, der ved hjælp af VR-indhold skal bane vejen for unge atleter.

Samsung er en af de førende virksomheder, når det kommer til VR-teknologi. Fremover skal man bruge sin energi på at hjælpe Red Bull.

Det nye samarbejde mellem de to giganter skal forsøge at styrke Red Bulls kampagne, der går under navnet Rulebreakers.

Rulebreakers er en international kampagne, der med Samsungs hjælp skal forsøge at skabe VR-indhold til unge atleter verden over.

Målet er, at VR-indholdet skal være med til at vise de unge atleter, hvad de er gode til, og hvad de kan opnå.

Hverken Samsung eller Red Bull har endnu løftet sløret for, hvornår vi kommer til at se det første VR-producerede indhold. Det forventes dog at ske, inden vi rammer 2018.