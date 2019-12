AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-03-06 12:05:35

Samsung patent fremviser TV med trådløs strømtilførsel.

Fjernsynet vel en af de mest benyttede ”gadgets” i vores hustande. Med teknologier som 8K, HDR og mange smarte funktioner i moderne fjernsyn, kan vi styrer et hav af features gennem remoten. Men hvor finder vi næste skridt i teknologien?

Fjernsynet vel en af de mest benyttede ”gadgets” i vores hustande. Med teknologier som 8K, HDR og mange smarte funktioner i moderne fjernsyn, kan vi styrer et hav af features gennem remoten. Men hvor finder vi næste skridt i teknologien?



Efter at dømme på seneste nyt fra de udenlandske jungletrommer, vil et nyt Samsung-patent tage endnu et skridt i retning af at gøre dem helt trådløse.



Et hollandsk tech site, LetsGoDigital, spottede et nyligt offentliggjorte patent for et kabelfrit tv, som blev indgivet af Samsung Electronics hos World Intellectual Property sidste år.



Placeret mellem Tv’et og væggen, finder man en tynd enhed, som fungerer som en modtager, der forsyner fjernsynet. Enheden, som ville være en dobbeltspole i begge retninger, som trækker strømmen fra et elektromagnetiske felt genereret af en basisstation.



Konceptet fungerer på samme måde som trådløse opladere, bortset fra der i denne opstilling, er et mellemrum mellem modtageren og basestationen. Derudover ville den trådløse transceiver have en tilføjelse af højttalere, så den kan fungere som en sound bar, som føjer bedre lyd til end vi kender det fra fjernsyn med de traditionelle integreret højtalere.



Informationerne fortæller intet om, hvor tæt skærmen skal placeres til modtageren for at kunne sende et signal ud, og det same gør sig gældende, om denne form for signal kan påvirkes af anden trådløs signal i husstanden.



Teknologien er dog spændende, og fra Samsungs rækker, kender vi allerede deres One Invisible Connection, som groft kogt ned, er et kabel, der sender både strøm og AV data.

Vi glæder os til at høre mere om kabelfrit TV.



Læs mere HER

Kilde & Billeder

Samsung, LetsGoDigital