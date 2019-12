AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-05-12 01:38:21

Samsung sender ny batteri-pakke på markedet

Batteri-pakker er gået hen og blevet meget populære strømløsninger til dagens mobilejere. Nu har Samsung smidt en ny model på banen.

Batteri-pakker er gået hen og blevet meget populære strømløsninger til dagens mobilejere. Nu har Samsung smidt en ny model på banen.

Hvis du er på markedet efter nogle nye batteri-pakker, vil det måske interessere dig at vide, at Samsung har lanceret deres 5,100mAh batteri-pakke.



Samsungs nye batteri-pakke tilbyder hurtig opladning. Den er designet til udelukkende at fungerer til iOS- og Android-telefoner.



Pakken vil hovedsageligt gøre brug af en USB-C port. Skulle det blive nødvendigt, så er der dog også mulighed for at undgå USB-C porten.



Batteriet kommer til at oplade via et micro USB. På den måde er du ikke nødsaget til at gå ud for at købe et USB-C kabel.



Denne spændende nyopfindelse kan købes på Samsungs egen hjemmeside. Det kræver blot 60 dollars.