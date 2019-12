AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-12-23 23:51:41

Samsung tæt på fortid i chipset-produktionen

TSMC kan være på vej til at overtage Samsungs andel i den enorme produktion af chipsets.

Det er kun en håndfuld virksomheder, der har faciliteterne og midlerne til at producere chipsets.

Samsung og TSMC er to af de største. Begge har været aktive i produktionen af chipsets til diverse Apple-produkter.

Nu tyder noget dog på, at Samsung er tæt på fortid i chipset-produktionen. En ny rapport fra Nikkei melder således, at den sydkoreanske virksomhed står til at miste store dele af sin forretning med Qualcomm, når vi når slutningen af 2018.

Hvis det sker, så forventes TSMC at overtage Samsungs produktions-andel. Dermed er der også stor sandsynlighed for, at det vil være TSMC, der i 2019 kommer til at stå for at produktionen af Qualcomms Snapdragon 855.

Samsung har allerede stået for produktionen af Snapdragon 835, mens man også er ophavsmanden bag næste års Snapdragon 845.